Bilecik’te iki inşaat işçisi arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Olay; Bilecik merkezi İsmetpaşa Mahallesi Kader Sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan M.E. (16) ile Afganistan uyruklu N.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.E., N.S.’yi bıçakla sırtından birkaç darbeyle yaraladı. Yaralı işçi diğer arkadaşları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerinden kaçan M.E. ise asayiş ekipleri tarafından kısa bir süre sonra Şerifpaşa Camii yanında yakalandı. Şahsın bıçağı bir parka attığını söylemesi üzerine ekipler parkta inceleme başlattı. Suç aleti de ekipleri tarafından bulunurken, M.E. ise Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

N.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis hastanede geniş çaplı önlem aldı.