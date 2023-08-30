5 yıldır daralan inşaat sektörü 2023 yılında büyümeye hazırlanıyor. Son büyüme performansına 2017 yılında imza atan inşaat sektörü, deprem sonrası konut seferberliğinin etkisiyle 2023 yılında yeniden büyüyebilir.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de inşaat sektörü, 5 yıldır üst üste yaşadığı daralma süreçlerine rağmen tamamlanan ve devam eden büyük projeler ile dikkat çekiyor.

Son 5 yılda COVID-19 pandemisi ve ekonomik sıkıntılar gibi oldukça zorlayıcı süreçlerden geçen ve sürekli yükselen maliyetlerle mücadele eden Türk inşaat sektörü, markalı konut alanındaki başarısını kurumsal ve kamusal inşaat projelerinde de sürdürüyor.

Türkiye'de son yıllarda ciddi bir küçülme trendine giren ve en son büyümenin 2017 yılında gerçekleştiği inşaat sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan inşaat proje yönetim şirketlerinden Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, ortaya çıkan bilançoda işgücü, inşaat malzemeleri ve finansman maliyetlerindeki yükselişin belirleyici faktörler olduğunun altını çizdi.

Bu maliyet artışlarının inşaat projelerinde karlılığı azalttığına ve yeni projelerin başlamasını engellediğine işaret eden Kılıç, "İnşaat maliyetleri son 5 yılda üç katın üzerinde artış gösterirken, son 2 yıldaki artış yüzde 200 civarında gerçekleşti. Maliyetlerin bu denli arttığı bir ortamda sektörü ayakta tutan şey ise konut fiyatlarının da maliyetlere paralel artış göstermesi oldu. Bu sayede işverenler ve yükleniciler maliyet artışların olumsuz etkilerinden korunabildiler" değerlendirmesinde bulundu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 YILINDA 5 YIL ARADAN SONRA BÜYÜYEBİLİR

5 yıldır daralan inşaat sektörünün 2023 yılında büyüme kaydedebileceğine değinen Sami Kılıç, “11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremiyle birlikte gerek deprem bölgesinde gerekse depremzedelerin göç ettiği illerde ortaya çıkan konut ihtiyacı devletimizin de desteğiyle bir konut inşa seferberliğe dönüştü. Bu nedenle 2023 yılında inşaat piyasasında büyüme olacağını ve bunun da GSYH’deki büyümeyi arttıracağını düşünüyorum. Yine de inşaat maliyetlerinin yüksekliği, krediye erişim sorunu ve konut fiyatlarının yüksekliğinin büyümeyi sınırlandırabileceği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.