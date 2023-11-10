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TÜİK'in açıkladığı verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi Eylül ayında yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 67,93 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artan ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 artış gösteren endeks detaylarında bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,15 artarken, işçilik endeksi de yüzde 114,05 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,08 arttı, aylık yüzde 2,47 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 73,97, aylık ise yüzde 2,44 arttı.