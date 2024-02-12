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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31, aylık ise yüzde 1,94 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının son ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre endeks, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Aralık 2023

Verilere göre bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,42, aylık ise yüzde 2,20 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.