Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi Haziran ayı sonuçlarına göre, çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak ihracatta gerileme yaşandı. TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi ise Haziran'da aylık bazda yüzde 4,43, yıllık bazda yüzde 49,32 artış kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 yılı haziran ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre dış ticaret, haziran ayında geriledi.

Çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak inşaat malzemesi sanayi ihracatı haziran ayında değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azalarak 2,59 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haziran 2023’te 2,59 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemesi ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 düşüş gösterdi. Haziran ayı ihracat miktarı 4,38 milyon tona yükselirken, yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı ise 30,34 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türk lirasında yaşanan düzeltme, Haziran ayındaki dış ticareti henüz olumlu yönde etkilemedi.

TÜİK: İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 49,32 YÜKSELDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,43, yıllık yüzde 49,32 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 yükseliş kaydetti.

Haziran ayında bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 yükseldi.