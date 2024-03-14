Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi ocak ayı sonuçlarına göre ihracat ocak ayında 2,11 milyar dolara indi. Geçtiğimiz aralık ayının 311 milyon dolar altında gerçekleşen ihracat, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre değer olarak yüzde 5,1 azaldı. İthalatın yeni yıla önemli ölçüde düşerek başladığı belirtilen raporda, 2024 yılı ocak ayında inşaat malzemesi ithalatının 762 milyon dolara indiği kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2024 Ocak ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi dış ticaret performansı yeni yıla önemli ölçüde zayıflayarak başladı.

Geçtiğimiz aralık ayının 311 milyon dolar altında gerçekleşen ihracat, 2024 yılı ocak ayında 2,11 milyar dolara indi. Ocak ayı ihracatı değer olarak geçen yılın ocak ayı ihracatının da yüzde 5,1 altında kaldı.

İHRACAT BİRİM FİYATI YÜZDE 0,4 ARTTI

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; inşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 2024 ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 0,4 arttı. 2023 yılı ocak ayı ortalama ihracat birim fiyatı 0,632 dolar/kg iken 2024 yılı ocak ayı ortalama ihracat birim fiyatı 0,634 dolar/kg olarak gerçekleşti.

İNŞAAT MALZEMESİ İHRACATININ İLK ÇEYREKTE ZAYIF KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

2024 yılının ilk aylarında, küresel ekonomik yavaşlama ve ihracat pazarlarında inşaat sektörlerinde görülen daralmanın süreceği öngörülen raporda inşaat malzemesi ihracatının da ilk çeyrekte zayıf kalacağı belirtildi.

Bu ayki ihracat performansına bağlı olarak 2024 yılı ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış yani son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı 29,08 milyar dolara indi. Yıllık ihracatın değer olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 azaldığı aktarılan raporda, 2024 yılı ocak ayında yıllıklandırılmış ihracatın miktar olarak ise yüzde 20,6 azalarak 45,16 milyon tona indiği belirtildi. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 0,9 artarak 0,64 dolar/kg oldu.

İNŞAAT MALZEMESİ İTHALATI MİKTAR OLARAK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

2024 yılı ocak ayında inşaat malzemesi ithalatının 762 milyon dolara indiği belirtilen raporda; ithalatın geçen yılın ocak ayının yüzde 14,6 altında gerçekleştiği ifade edildi. İthalatın yeni yıla önemli ölçüde düşerek başladığı vurgulanan rapora göre döviz kurlarındaki artışın ithalattaki yavaşlatıcı etkisinin daha çok hissedildiği belirtildi. Aylık inşaat malzemesi ithalatı; miktar olarak önemli ölçüde düşerek 2024 yılı ocak ayında 234.735 tona geriledi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2024 yılı ocak ayında yükseliş göstererek 3,25 dolar/kg oldu.

ALT SEKTÖRLER YENİ YILA ZAYIF BİR PERFORMANS İLE BAŞLADI

İnşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansı 2024 yılı ocak ayında bir önceki aralık ayının ve geçen yılın ocak ayının altında performans gösterdi.

Alt sektörlerin yeni yıla zayıf bir performans ile başladığı belirtilen rapora göre; 2024 yılı ocak ayında 8 alt ürün grubunun 5’inde ortalama ihracat birim fiyatları 2023 yılı ocak ayına göre düşük gerçekleşti. 3 ürün grubunda ortalama ihracat birim fiyatları ise geçen yılın ocak ayının üzerinde kaldı.

2024 yılı ocak ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Elektrik malzemesi ve teçhizatlarında birim fiyatlar yüzde 4,9 ve prefabrik yapılar ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatları yüzde 7, metal bazlı ürünlerin birim fiyatları yüzde 8,9 düştü. Ağaç ve ahşap ürünlerin fiyatları yüzde 10,5 düşerken, kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16,8 azaldı.

2024 yılı ocak ayında 8 alt ürün grubunun 4’ünde ihracat miktar olarak geçen yılın ocak ayının üzerinde, 4’ünde ise altında gerçekleşti. Miktar olarak gelişmelerin farklı seyrettiği belirtilen raporda, pazarlardaki gelişmelerin miktarlar üzerinde etkili olduğu ifade edildi.

2024 yılı ocak ayında miktar olarak ihracat düşüşleri mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 9, elektrik teçhizatlarında yüzde 3,7 ve prefabrik yapılarda yüzde 32,1 oldu. Demir çelik ürünlerin ihracatı yüzde 2,9 azalırken, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 22,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 14,6 artış yaşandı.

2024 yılı ocak ayında 8 alt ürün grubunun 4’ünde ihracat değer olarak azalırken 4’ünde arttı. Değer olarak düşüşler miktar ve fiyat gerilemelerinden kaynaklandı. 2024 yılı ocak ayında değer olarak ihracat düşüşü demir çelik ürünlerde yüzde 9,7, metal bazlı ürünlerde yüzde 2,4, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,7 oldu. İhracat değer olarak kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 1,3, ağaç ve ahşap ürünlerde yüzde 2,1 azaldı ve prefabrik yapılarda ise yüzde 30,5 geriledi.