Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Ağustos 2023 sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) -İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre ağustos, ekonomi politikalarında değişim kararlılığının görüldüğü ve sektöre olan desteğin arttığı bir ay oldu.

Ağustos ayında ekonomi politikalarındaki kararlılık ve siyasi destek faaliyetlerinin etkisiyle bir önceki aya göre 0,43’lük artış gösteren Bileşik Endeks, 71,97 puana yükseldi.

Mevsimselliğin olumlu katkısı sonucu Faaliyet Endeksi’nin 2,1’lik artışla 143,1 puana yükseldiği ağustos ayında, Güven Endeksi ise 0,20’lik gerilemeyle 33,74 puana indi.