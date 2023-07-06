Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Haziran 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,2 azaldı. Üretim nisan ayında alt sektörlerin 5’inde yükselirken, 17’sinde ise geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Haziran 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2023 Nisan ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.

Raporda, nisan ayındaki çalışma gün sayısının azalması ve ihracattaki gerilemenin sanayi üretimindeki düşüşte belirleyici rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Yurt içinde deprem bölgesinin yeniden inşası sebebiyle görülmeye başlanan hareketlilik ile inşaatlarda toparlanma yaşandığı belirtilen raporda, depremden etkilenen üretim kapasitelerinin de kademeli olarak üretime döndüğüne ve dış pazarlardaki talebin Nisan 2023’te azaldığına vurgu yapıldı.

Nisan ayındaki çalışma gün sayısı, üretimin azalmasında asıl etkeni oluşturdu. Yılın ilk 4 ayında toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi, geçen yılın ilk 4 aylık üretiminin yüzde 1,3 altında gerçekleşti.

FİNANSMANA ERİŞİMDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarındaki artışların maliyetleri yeniden artıracağına dikkat çekilen rapora göre; Türk lirasının değer kaybının ihracatta zayıflayan rekabet gücünü destekleyeceği belirtildi. Söz konusu durumun ithalat tercihi için caydırıcı bir unsur olacağının altı çizildi. Ancak Türk lirasındaki değer kaybı için seviye belirsizliği ve öngörü yetersizliğinin sürdüğü vurgulandı.

Raporda; mevcut uygulama koşulları ve artan faizler çerçevesinde kredi hacminde sınırlı büyümelerin devam edeceği, ancak inşaat sektörü için finansmana erişim koşullarında değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulunuldu.