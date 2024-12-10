Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2024 Ekim ayı sonuçlarına göre, ihracat Eylül ayına göre 116 milyon dolar azaldı ve 2,50 milyar dolar seviyesine geriledi.ANKARA (İGFA) - İnşaat malzemesi sanayi yıllık ihracatı ekim ayında 28,81 milyar dolar oldu.

Türkiye İMSAD'ın açıkladığı Ekim ayı verilerine göre geçen yılın Ekim ayına oranla yüzde 1,8 oranında artış kaydedildi.

İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nde Ekim'de inşaat malzemesi ithalatı 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Endeks, Ekim ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterirken, Temmuz-Eylül döneminde endekslerde yaşanan üç aylık yükselişe de ara verilmiş oldu. İnşaat malzemesi sanayi ihracatının ekim ayında pazardaki durgunluktan, jeopolitik gelişmelerden ve Türk lirasındaki değerlenmeden olumsuz etkilendiğine raporda dikkat çekildi.

Bu arada Türkiye İMSAD verilerine göre, ihracat 2024 yılı ekim ayında 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu sonuç, bir önceki eylül ayının 116 milyon dolar altında kalırken, geçen yılın ekim ayı ihracatının ise yüzde 1,8 üzerine çıktı.