Önceki dönemlerde İMO Mersin Şube Yöneticisi olan İnşaat Mühendisi Cavidan Demirağ, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünde hem Türkiye, hem de Mersin olarak depreme hazır olup olmadığımızı gündeme getirdi.MERSİN (İGFA) - CHP 27. ve 29. Dönem Parti Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Cavidan Demirağ, 17 Ağustos’ta yaşanan Marmara Depremini unutmadı.

24 yıl önce güne büyük bir acıyla uyandığımızı söyleyen Demirağ, toplum olarak depreme hazırlıklı olup olmadığımızı gündeme getirdi.

Geçmişte İMO (İnşaat Mühendisler Odası) Mersin Şube Yönetim Kurulu üyesi iken bina projelerinin vizelerini kendilerinin yaptığını ve depreme dayanıklı binalar olması gerektiği için projelerde DEPREM HESAPLARI yapılmasını öneren bir İnşaat Mühendisi olmanın haklı gururunu yaşadığını söyleyen Demirağ, “1999 yılında 29.dönem CHP PM üyesi idim.Toplu Konut Dairesi Başkanı Sayın Yiğit Gülöksüz başkanlığında Deprem Komisyonunda görev almanın haklı gururunu yaşıyorum” dedi

Depremin hemen her gün insan hayatında yaşanılabilecek bir gerçek olduğuna da vurgu yapan Demirağ, “Ve hem soruyorum,hem de öneriyorum. Belediyelerimiz projelerde deprem hesabı kontrolu yapıyor mu? Belediyelerimiz deprem hesabı uygulama kontrol işini yapı denetimlerini sadece Yapı Denetim Firmalarına bırakmamalı, Belediyelerimiz ivedilikle eski ve yeni tüm binaların Depreme Dayanıklılık Tahkikini yapmalı. Dayanıklı olmayan binalar boşaltılıp yıkılmalı,gerekiyorsa sağlamlaştırılmalı. Halkın tamamı deprem anında ne yapacakları konusunda ilk yardım eğitimleri almalı” diyerek önerilerde bulundu.

Mersin’in bi deprem kenti olduğuna da dikkat çeken Demirağ, “Tarihte Soli Şehrinin depremle yerle bir olduğunu unutma Mersin'im. 17 Ağustos Marmara Depremini unutma Türkiyem. Ve yanı başımızda Adana ve Ceyhan deprem gerçeğini çok iyi biliyorum. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” diye konuştu.