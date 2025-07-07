İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi ‘İMO Bursa Sokak Basketbolu Turnuvası’nı düzenledi.BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi Spor Komisyonu’nun katkılarıyla bu yıl ilk defa ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ düzenledi. Turnuvada 12 takım centilmence mücadele etmek için Hüdavendigar Kent Parkı Basketbol Sahası’nda bir araya geldi. Potaların tozunu attıran inşaat mühendisleri, hem eğlenip hem de sosyalleşti.

Turnuvaya katılan inşaat mühendislerine, takımlara destek olan meslektaşlarına, ailelerine ve Turnuvayı düzenleyen Spor Komisyonu’na teşekkür eden İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, İMO Bursa Şubesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, bu etkinliklerle birlikte daha da büyüdüklerini söyledi. İnşaat mühendislerinin hayatın her alanında olduğu gibi sporda da güzel başarılara imza attığını kaydeden Erdem, yeni etkinlikler düzenlemeye ve üyeleri buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

İki gün boyunca centilmence devam eden Turnuvada şampiyonluğu Öncü Birlik, 2’nciliği Arkat, 3’ncülüğü One Team takımları kazandı. Turnuvanın En Skorer Oyuncusu Cihan Karagedik olurken, En Centilmen Takımımızda Los Engineers seçildi.