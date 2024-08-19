Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı.ANKARA )(İGFA) - Hazır Beton Endeksi 2024 Temmuz Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine geriledikten sonra temmuzda kısmi yükseliş göstermiş ancak negatif tarafta kalmaya devam etti.

Buna karşılık hem Güven hem de Beklenti Endeksleri hazirandaki seviyenin altına inmiştir. Özellikle Beklenti’deki bozulma dikkat çekici boyuttadır. Beklenti ve Güven’deki gerileme, Faaliyet’teki sınırlı yükselişin etkisini ortadan kaldırırken, sonuç olarak Hazır Beton Endeksi de düşüş gösterdi.

Geride bırakılan Temmuz ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumda olduğu kaydedilen rapora göre, "En fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmektedir. Beklenti ve Güven endeksleri de geçen yıla kıyasla gerilemiş durumdadır. Bu gerileme, Faaliyetteki kadar olmasa da yine de yüksek seviyelerdedir. Tüm endekslerdeki düşüş birleşik Beton Endeksi’ni de aşağı çekmiş durumdadır" denildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine gerileyen Faaliyet Endeksi, temmuzda kısmi yükseliş gösterse de negatif tarafta kalmaya devam etmiştir. Temmuz ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken en fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür.” dedi.

İnşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Temmuz ayına ilişkin diğer ekonomik göstergelerde olduğu gibi inşaat sektörü de yavaşlamaya işaret etmektedir. İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI temmuzda 47,2’ye inerken, kapasite kullanım oranı aynı dönemde yüzde 75,9’a gerilemiştir. Yeni alınan siparişlerde, kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık dönemin en sert düşüşü kaydedilmiştir. Her ne kadar temmuz ayı konut satış rakamları, özellikle konut sektörüne yönelik müteahhit firmaların indirim ve kampanyalarının etkisi ile 120 binin üzerine çıksa da ipotekli satışlardaki kan kaybı devam etmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen Merkez Bankası en son açıkladığı üçüncü enflasyon raporunda, enflasyonda temel belirleyici faktörlerin başında gelen iç talebin henüz isteni¬len oranda daralmadığını değerlendirmiştir. Bu kapsamda iç talebin yavaşlatılmasına yönelik atılacak ilave adımlar ile birlikte inşaat sektöründe de yavaşlamanın derinleşmesi beklenmektedir.” diye konuştu.