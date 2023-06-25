Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)'nin her ay merakla beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi”ne ilişkin Mayıs ayı verilerine göre yılın ilk dört ayında kararsız devam eden Faaliyet Endeksi, Mayıs'ta yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyuyor.

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi yılın ilk 4 ayında kararsız devam ederken mayıs ayında yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı.

Beklenti Endeksi eşik değerin üzerine çıkmayı başarmış görünürken, Güven Endeksi ise hem beklentinin üzerinde seyretti ve hem de yukarı yönlü hareketine devam etti.

YUKARI YÖNLÜ BİR İVMEYE İŞARET

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, yılın ilk dört ayında kararsız devam eden Faaliyet Endeksi’nin mayıs ayında yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştığına dikkat çekerek “Rapor, inşaat sektöründe, geride bıraktığımız mayıs ayında yukarı yönlü bir ivmenin başladığına işaret etmektedir. Geçen yıla kıyasla tüm endeksler de inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koydu.” dedi.

Kentsel dönüşüm konusunda değerlendirmelerde bulunan Yavuz Işık, “Yeni başlayan 'Yarısı Bizden' kampanyasına olan yoğun ilgi sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı adımlar atılacağını belirterek depreme dayanıklı olmayan, sel veya afet tehlikesi altında olan binaların yenilenmesinin gerekliliği bir kez daha dile getirmesi, önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün gündemde kalarak, ülke ekonomisinin en önemli başlıklarından biri olmaya devam edeceğinin göstergesidir. Hiç kuşkusuz ki bu süreçte inşaat sektörü de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Hâlihazırda Üretici Fiyat Endeksi ile paralellik arz eden İnşaat Maliyet Endeksi’ndeki artışın aynı seyir ile devam etmesi, kentsel dönüşüm sürecinde, politikalarının başarısının bir diğer anahtarı olacaktır. Enflasyon ve faiz politikalarının kentsel dönüşüm ile yakından ilgili olduğu, bundan sonrasında uygulamaya konulacak olan tüm kamusal politikaların bu 2 kanal üzerinden de desteklenmesi gerektiğini unutmamak gerekmektedir.” diye konuştu.