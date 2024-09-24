Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı.

Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.