TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları ile sektörümüz Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme performansı göstermeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi:

Ekonomide dengelenmeyi sağlamak adına uygulanan iç talebi sınırlamaya yönelik ekonomi politikalarının etkisiyle Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdüğüne dikkati çeken Eren, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 6,5 oranda büyümüştür. Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları ile sektörümüz Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme performansı göstermeye devam etmektedir. İlk çeyrekte deprem bölgesindeki çalışmaların da etkisiyle ,1 oranında büyüyen inşaat sektörü, yılın ikinci çeyreğinde %6,5’e gerilemiş olmakla birlikte, yine önemli bir performans göstermiştir. Sektörümüzün büyüme ivmesinde yaşanan düşüş önceki dönemlerin baz etkisi ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin olası etkileri nedeniyle beklenmekteydi. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve ekonomide dengelenmenin sağlanmasına yönelik ekonomi politikalarının etkisiyle gelecek dönemlerde de sektörümüzde büyüme hızının düşmesi beklenmektedir. Bu nedenle sektörümüzde durdurulan veya yavaşlatılan kamu projelerinde firmalara tasfiye hakkı verilmesi, bu daralmaya dayanamayan firmaların hayatta kalmaları için gereklidir." ifadelerini kullandı.