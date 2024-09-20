Türkiye'de inşaat sektörü, temmuz ayında çalışan sayısında tarihi bir zirveye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaatta çalışan sayısı 1 milyon 848 bin kişiye yaklaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Ancak, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) tarafından yapılan açıklamalara göre, sektör hala ciddi bir eleman sıkıntısı ile karşı karşıya.BURSA (İGFA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı, temmuzda yıllık bazda %3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye ulaştı. İnşaat sektöründe ise mayıs ayına göre %8,7’lik bir artışla 1 milyon 847 bin 922’ye yükseldi. Gayrimenkul sektörü de benzer bir artış göstererek 124 bin 274 çalışan sayısına ulaştı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, projelerdeki nitelik artışının, çalışan sayısında da artışa neden olduğunu belirtti. Kumova, “Geçmiş yıllarda bir projede beş kişi çalışıyorsa şimdi yedi, sekiz kişi çalışıyor. Buna göre, ruhsat alınan daire sayısına düşen ücretli çalışan sayısı 2010-2024 arasında %60 artmış durumda.” dedi.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik ise bu pozitif tabloya rağmen hala ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, “Lüks konut projelerinde iyi bir ustayla çalışabilmek için ustayı iki üç ay beklemek durumunda kalabiliyoruz. Bu da inşaat maliyetlerini ve projenin süresini etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Sektördeki bu zorluklar, faizlerin düşmesi ve konuta olan ilginin artması ile birlikte daha fazla inşaat projesinin gündeme geleceği öngörüsü ile birleşiyor. 2025 yılına kadar daha fazla elemana ihtiyaç duyulması bekleniyor.

SEKTÖR KALİFİYE ELEMAN BULAMIYOR

Bursalı sektör temsilcilerinden Müteahhit Hüseyin Çolak, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede sektörün gelişmesi ile birlikte iyi usta bulma konusunda ters orantı yaşandığını kaydetti. Sektör geliştikçe kendini yenileyen, modern ve lüks inşaat mantığına hakim iyi ustaların oldukça azaldığını kaydeden Çolak, bazı inşaatlarda aylarca ustayı beklemek zorunda kaldıklarını, Türkiye’deki ara eleman sıkıntısının inşaat sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti. Bu sene sektörde istihdam edilen personel sayısında kırılan rekorun önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Çolak, piyasada çok sayıda eleman olduğunu fakat kalifiye eleman noktasında oldukça çorak olduğunu dile getirdi.