Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Temmuz Ayı Raporu'nu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili verilerin yer aldığı Hazır Beton Endeksi 2023 Temmuz Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi Haziran'da son 21 ayın en yüksek değerini gördükten sonra Temmuz ayında aşağı yönlü hareket etse de hâlen eşik değerin ve yıl ortalamasının üzerinde olduğu gözlendi.

Beklenti Endeksi hariç diğer 3 endeks, inşaat sektörünün geçen yılın aynı ayına kıyasla daha iyi bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Özellikle Faaliyet Endeksi’ndeki artış göze çarpıyor.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, endekslerdeki gerilemeye rağmen inşaat sektörünün son 3 aylık performansı dikkat çekici olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Işık, “Para politikasında son dönemde atılan normalleşme adımlarının, ülkemiz reel sektörünün ve tüketicilerin finansmana erişim sorununa dönüşmemesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin dengeli bir büyüme rotasına girmesi önemlidir. Haziran ayında ipotekli konut satışlarında yaşanan geçen yılın aynı ayına kıyasla %66’lık düşüşü, inşaatta hâlen devam eden olumlu tablonun ilerleyen dönemde tersine dönebileceğinin işareti olarak okumak mümkündür. Yılın ikinci yarısında inşaat maliyetlerindeki artış ile birlikte finansmana erişim sorununun tırmanması durumunda, ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat ve ona girdi sağlayan bağlantılı sektörlerin düşük bir performans göstermeleri kaçınılmaz hâle gelebilecektir.” diye konuştu.