Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı.ANKARA (İGFA) -Hazır Beton Endeksi Haziran Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi mayıs ayında bu yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaşmış, haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini görmüş durumda.

Beklenti Endeksi Mayıs ayında eşik değerin üzerini geçerek haziranda daha da yükselmiş görünürken, Güven Endeksi ise yükseliş trendini devam ettiremeyerek, Haziran ayında kısmi bir azalış göstermiş ancak eşik seviyenin üstünde yer aldı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin Mayıs ayında yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaşıp Haziran'da ise son 21 ayın en yüksek değerini gördüğüne dikkat çekerek, “Tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koymaktadır. Geçen yıla kıyasla haziran ayında inşaat sektörü, Kurban Bayramı tatiline rağmen yükseliş göstermiştir.” dedi.

İnşaat sektöründeki verileri değerlendiren Işık, konut satışlarına yönelik indirim ve kampanyaların etkisi ile Mayıs ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış kaydederken, ipotekli satışlarda benzer bir tabloyu görmediklerini ifade etti. Işık, "Aynı dönemde yüzde 6’lık gerilemenin yaşandığı ipotekli satışların önümüzdeki dönemde daha da azalacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası tarafından haziran ayında faiz düzeyinin yükseltilmesinin sonrasında kademeli faiz artışının devam edeceğinin sinyalleri konut kredisi de dâhil olmak üzere kredi faizlerini daha da yukarı çekecektir ki bu durum konut kredisine olan talebi düşürecektir. İnşaat sektörünü olumsuz etkilemesi ihtimali olan bu durum, döviz kurundaki hareketliliğin yavaşlaması sonrasında özellikle yabancı para cinsinden nakitte duran tüketicinin bir yatırım aracı olarak yeniden konuta yönelmesine yol açacaktır. Bir yandan barınmaya yönelik konut ihtiyacının, uygun finansman koşulları altında kamu marifeti ile karşılanması ve aynı zamanda konutun yeniden yatırım aracı olarak ön plana çıkması ile birlikte inşaat sektörünün 2023 yılını oldukça iyi bir noktada tamamlayacağı tahmin ediyoruz" diye konuştu.