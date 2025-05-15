Türkiye’de inşaat üretimi, Mart 2025’te geçen yıla göre yüzde 10,5 artış gösterdi, ancak bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Bina inşaatı yıllık yüzde 12,9 büyürken, aylık yüzde 3,2 düşüş kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 artarken, aylık bazda yüzde 2,5 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, alt sektörlerde bina inşaatı yüzde 12,9, bina dışı yapılar yüzde 5,8, özel inşaat faaliyetleri yüzde 6,0 artış gösterdi.

Aylık bazda ise inşaat üretimi yüzde 2,5 azaldı. Bina inşaatı yüzde 3,2, bina dışı yapılar yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,2 geriledi.