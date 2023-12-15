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TÜİK verilerine göre Ekim ayı ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 oranında arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarında inşaat sektöründe çalışan sayısı yüzde 12,2 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, ücretli çalışan sayılarına ilişkin Ekim ayı istatistiki verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi iken, 2023 yılı Ekim ayında 15 milyon 277 bin 929 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde12,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK DEĞİŞMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.