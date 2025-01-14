2024 yılının son ayına ilişkin Hazır Beton Endeksi verilerine göre, Aralık ayında endekslerde gerileme yaşanmazken, Beklenti Endeksi dikkat çekici bir yükseliş göstererek yıl içinde ilk kez pozitif tarafa geçti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Aralık Ayı Raporu’nu açıkladı.

Aralık ayında endekslerde herhangi bir gerileme gözlemlenmezken, Beklenti Endeksi’nde dikkat çekici bir yükseliş gözlendi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Aralık ayında endekslerde gerileme olmazken, Beklenti Endeksi’nin yıl içinde ilk kez pozitif tarafa geçmesi dikkat çekici olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın politika faizini aşağı çekmeye başlaması inşaat sektörüne yönelik beklentiyi yükselttiğini ancak Güven Endeksi’nde herhangi bir değişiklik olmamasının bu beklentinin henüz oldukça başında olduğunu gösterdiğini söyleyen Işık, ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini de paylaştı.

Başkan Işık, yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekilmesi lie başlatılan sürecin inşaat sektörü oyuncularının beklentilerini pekiştirmesinde etkili olduğunun altını çizerken, "Bankaların konut kredisinde hâlihazırda aylık yüzde 3’e inen faiz oranını, konut satışlarında ve inşaatta beklenen hareketliliği sağlamak için önümüzdeki dönemde daha makul seviyelere çekmesi gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.