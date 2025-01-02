Sakarya Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını korumak ve atıkların günlük yaşamın kalitesini etkilemesini engellemek için şehir atığının yüzde 45’ini oluşturan kırsaldan gelen 450 tonluk katı atığı taşıyacak son teknoloji 14 aracı filosuna kattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını ön planda tutan ve günlük yaşamın kalitesini artıran uygulamaları geliştiriyor ve her gün yeni bir adım atıyor.

İnsan sağlığı için önemli

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sakarya kırsalından Türkiye’ye örnek olan atık entegre tesisi SEKAY’a taşınan katı atıkların sorunsuz ve insan sağlığını etkilemeden bertaraf edilmesi için filoyu güçlendirdi.

Son teknoloji, sızdırmaz 14 araç

Büyükşehir, son teknolojiye sahip, atıkların zararını minimum seviyeye düşüren ve sorunsuz şekilde tesise ulaştıracak olan 14 yen transfer tırını hizmetine aldı.

Daha büyük hacimli ve sızdırmazlık özelliğiyle fark oluşturan araçlar sayesinde atık toplama çalışması daha verimli ve ekonomik hale gelecek.

10 ilçeden 450 ton çöp

Kent merkezine uzak noktalarda evsel atıklar daha düzenli bir şekilde SEKAY tesisine taşınarak vahşi depolamanın önüne geçilmiş olacak. Atılan bu adımla günlük bertaraf edilen atığın %45’ini oluşturan 450 tonluk çöp, 10 ilçeden merkeze taşınacak.

“Vahşi depolamanın önüne geçeceğiz”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 10 ilçeye hizmet veren katı atık aktarma istasyonlarımız faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda şehir atığının yüzde 45 olan günlük 450 ton katı atık bertaraf amacıyla SEKAY tesisine taşınmaktadır. 14 yeni katı atık transfer aracıyla istasyonlarımızdaki atıkların daha verimli ve ekonomik bir şekilde aktarılması hedeflenmektedir. Çalışmalarla birlikte aynı zamanda vahşi depolama alanının önüne geçilerek insan ve çevre sağlığını tehdit edecek unsurları en aza indirgemek hedeflerimiz arasındadır” denildi.