PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) kurumların iş dünyasında örnek teşkil eden insan odaklı uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği İnsana Değer Ödülleri 16’ncı kez sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - 53 yıldır faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) insan kaynakları alanındaki insan odaklı, yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak, örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasına kazandırmak amacıyla düzenlediği İnsana Değer Ödülleri 16’ncı kez sahiplerini buldu.

Özlem Gürses’in sunumuyla, Shangri-La Bosphorus’ta düzenlenen ödül töreni PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay’ın konuşmasıyla başladı.

Firuzbay, konuşmasında, 16 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu kıymetli ödül programı sayesinde, çalışma hayatında insan odaklı uygulamaların yıllar içindeki yaygınlaşmasını görmek bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırdığını söyledi.

"Ödüllerimize yıllar içinde artan ilgi ve başvuru sayısındaki artış da insan odaklı uygulamaların ülkemizde yaygınlaştığının bir başka göstergesi" diyen Firuzbay, "Elbette bu ilgide çatı derneğimiz EAPM tarafından Avrupa’da tanınan tek ödül olmasının etkisi olduğu gibi, ödülümüze değer katan çok kıymetli jüri üyelerimizin de etkisi çok büyük. Metodolojiyi oluşturan Arge Danışmanlık ve değerlendirme süreci ile saha araştırmalarında katkısı büyük olan PwC’nin de tabii ki önemli bir payı var bu güvende. Ödül programımızın aslında kaybedeni yok. Bu gece bu salonda olan, ödüle başvuran herkes sürecin başından itibaren öğrendikleriyle birer kazanan. Atamızın bize miras bıraktığı en önemli değerlerden biri, insanı her şeyin merkezine koymaktır. Biz de bu mirası geleceğe taşımayı görev biliyoruz" diye konuştu.

Avrupa İnsan Yönetimi Birliği (EAPM) tarafından tanınan Avrupa’daki ilk ve tek ödül olan İnsana Değer Ödülleri töreninin açılışında EAPM Başkanı Berna Öztınaz katılımcıları video mesaj ile karşıladı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, yaptığı açılış konuşmasında insan kaynakları mesleğine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini vurguladı:

“Türkiye'de 2.5 milyon KOBİ var. Türkiye'deki toplam 520 bin muhasebecinin 490 bini KOBİ'lerde çalışıyor. KOBİ'lerde çalışan insan kaynakları profesyonellerinin sayısı ise yalnızca 37 bin. Bu tablo Türkiye'de İK mesleğine verilen değeri ortaya koyuyor. KOBİlerin büyümekte zorluk çekiyor olmalarında bunun etkisi çok büyük. Halbuki bir KOBİ için İK, hem ARGE'den hem de İT'den daha önemlidir. Çünkü istihdamı artıran, ihracatı artıran, şirketi büyüten İK'dır. Bir örgütte çalışan İK profesyonellerinin toplam çalışan sayısına oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 1.7, Avrupa'da yüzde 1.6, Türkiye'de ise ne yazık ki yalnızca binde 3. Biz bu yüzdeyi büyütürsek hem şirketler büyürler hem de teknoloji karşısında kolay lokma olmayız. Acilen bizim insan kaynakları mesleğini bir meslek grubuna dönüştürmemiz lazım."

55 jüri üyesi tarafından 100 saati aşkın sürede yapılan değerlendirme toplantıları neticesinde toplam 8 kategoride ödüle değer görülen kurumlar:

İNSANA DEĞERDE LİDERLİK KATEGORİSİ (BÜYÜK ÖDÜL): BOİ dalındaki ödülün sahibi: VODAFONE Holding A.Ş / Finalistler: SANOVEL İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, PLUXEE Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş, VODAFONE Holding A.Ş, İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş..

KOBİ dalındaki finalist ve ödülün sahibi: GLOBAL IT Bilişim Hizmetleri A.Ş

YETENEK KAZANIMINA YÖNELİK İŞVEREN MARKASI KATEGORİSİ: BOİ dalındaki ödülün sahibi: İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş / Finalistler: İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş, CARREFOURSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş, AK GIDA Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ dalındaki finalist ve ödülün sahibi: ONURCAN AMBALAJ Sanayi ve Tic. A.Ş

BAĞLILIK , KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ KATEGORİSİ: BOİ dalındaki ödülün sahibi: ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş / Finalistler: ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş, ENERJİSA ENERJİ A.Ş, TEI - TUSAŞ MOTOR San. A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi: RE/MAX Türkiye / Finalistler: RE/MAX Türkiye, TELESURE SİGORTA

DİJİTAL DÖNÜŞÜME LİDERLİK KATEGORİSİ: BOİ dalındaki ödülün sahibi: MAVİ Giyim San. Tic. A.Ş. / Finalistler: MAVİ Giyim San. Tic. A.Ş., AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi: RE/MAX Türkiye / Finalistler: RE/MAX Türkiye, GLOBAL IT Bilişim Hizmetleri A.Ş

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK YÖNETİMİ KATEGORİSİ: BOİ dalındaki ödülün sahibi: EKER Süt Ürünleri Gıda San.Tic. A.Ş / Finalistler: EKER Süt Ürünleri Gıda San.Tic. A.Ş, MERCEDES-BENZ Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş, ASTRAZENECA İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

YAŞAM KALİTESİNİ DESTEKLEYEN UYGULAMALAR KATEGORİSİ BOİ dalındaki ödülün sahibi: PLUXEE Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş / Finalistler: THY TEKNİK A.Ş., PLUXEE Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş, Garanti BBVA

KOBİ dalındaki ödülün sahibi: DEICO Müh. Tas. İml. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. / Finalistler: DEICO Müh. Tas. İml. İnş. San. Ve Tic. A.Ş., PURATOS Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş

GELECEĞİN İŞ YAŞAMINDA DEĞER YARATMAK KATEGORİSİ BOİ dalındaki ödülün sahibi: QNB / Finalistler: QNB, KARİYER.NET, İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş

KOBİ dalındaki ödülün sahibi: YAVUZÇEHRE Tekstil San. Ve Tic. A.Ş / Finalistler: BIMBO QSR Turkey Gıda San.ve Tic. Ltd.Şti., YAVUZÇEHRE Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

ÖĞRENEN ORGANİZASYON VE ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KATEGORİSİ BOİ dalındaki ödülün sahibi: BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. / Finalistler: ARAS KARGO Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş, BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.