Instagram, kullanıcılar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi heyecan verici yeni çıkartmayı Hikayeler'de kullanıma sundu. Son güncelleme, arkadaşlar ve takipçilerle günlük bağlantı deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Etkileşim kurmak için eğlenceli ve yaratıcı yöntemler sunmayı amaçlayan Instagram, merakla beklenen albümü "Radical Optimism" için ünlü sanatçı Dua Lipa ile işbirliği yaptı.

Bu iş birliğinin bir parçası olarak da, hikayeleri müzik şablonlarına dönüştürerek kullanıcıların en sevdikleri şarkıları arkadaşları ve takipçileriyle zahmetsizce paylaşmalarını sağlayan en yeni müzik çıkartması Sen de Müzik Ekle'yi tanıttı.

Albümden en sevdiği parçayı paylaşan Dua Lipa, hayranlarını da bu özelliği kullanmaya teşvik ederek ilk 'Sen de Müzik Ekle' trendini başlatmış oldu.

Instagram 'Sen de Müzik Ekle'ye ek olarak yeni çıkartmalarını kullanıma sundu

Çerçeveler: Artık kullanıcılar 'Çerçeveler' çıkartması ile herhangi bir fotoğrafı Polaroid'e dönüştürebiliyor. Takipçiler, telefonlarını sallayarak içindeki içeriği meydana çıkarabiliyor.

Göster: 'Göster' çıkartması ile kullanıcılar gizli hikayeler yayınlayabiliyor ve bunu kendilerine direkt mesaj (DM) gönderen takipçilerine özel hale getirebiliyor.

Kesimler: Zahmetsizce kişiselleştirilmiş ve göze çarpan içerikler oluşturmak isteyen kullanıcılar, fotoğraf galerilerindeki herhangi bir fotoğrafı veya videoyu özel bir çıkartmaya dönüştürmelerine olanak tanıyan 'Kesimler' çıkartmasını kullanarak paylaştıkları hikayelerin ve Reels videolarının görsel çekiciliğini artırabiliyor.