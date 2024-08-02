Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a Türkiye’den erişim engeli geldi. BTK’nın uyguladığı erişim engeli zamanının çoğunu sosyal medya platformlarında geçiren Z kuşağını isyan ettirdi.BURSA (İGFA) - BTK’nın aldığı erişim engeli neticesinde kullanıcılar platforma ulaşmakta sorunlar yaşandığını dile getiren Sosyal Medya Uzmanı Toprak Doğan, “Instagram özellikle Z kuşağı için sadece eğlence aracı değil aynı zamanda bir iletişim aracı. Gençler düşüncelerini günlük hayatlarını sanatsal çalışmalarını Instagram üzerinden paylaşıyor. Bu engelleme onların kendini ifade etme özgürlüğünü kısıtladığı gibi sosyal hayatlarını da olumsuz etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Doğan, ayrıca birçok kişinin Instagram üzerinden gelir elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu engellemenin bu şekilde geçimini sağlayan kişileri ekonomik anlamda zor duruma sokuyor. Bu tür kararlar alınırken sosyal ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak karar verilmesi ve sonuçlarının iyi analiz edilmesi gerekir."