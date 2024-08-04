Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine dair açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Kaynakları ülke dışında olan ancak Türkiye'de temsilcileri olan platformların uyması gereken bir mevzuat olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uyarılara rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçları' dediğimiz bir çerçevemiz var. Kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı alamadık. Bunun için erişim engeli getirdik. Kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman bizde bu erişim engelini kaldırmış olacağız" dedi.

"KANUNUMUZA UYMAYAN TARAFLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE ERİŞİM YASAĞINI KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Hem hukuki kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmadığı takdirde gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu anlamda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki yetkiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde size de aktardığım gibi net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız ama burası bir bağımsız bir ülke. Kanunları kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara bu kurallara uymasını istiyoruz net olarak" diye konuştu.