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Türkiye’nin lider filo kiralama şirketlerinden Intercity ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında araç sponsorluğu anlaşması imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Intercity’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yirmi beş ayrı federasyon ile araç sponsorluğu anlaşması için Intercity İstanbul Park’ta tören düzenlendi. Törene Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Salim Öztürk, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve diğer federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, Intercity ile yaptıkları bu anlaşmadan mutluluk duyduklarını, Türk hentboluna katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini belirterek, "Hentbolun herkese ulaşması için, Intercity ile iş birliği sürecinin daha da geliştirilmesi için çaba göstereceğiz" dedi.

Intercity’nin temel misyonları arasında Türk sporuna ve sporcusuna destek vermek olduğunun söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “2013 yılından bu yana işletmesini üstlendiğimiz Intercity İstanbul Park’ta yüzlerce sportif faaliyet ve organizasyon gerçekleştirdik. Şimdi bu sponsorlukları genişleterek yirmi beş ayrı federasyonla araç sponsorluğu anlaşması imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonlarımızın çatısı altında yetişecek yeteneklerin kariyerlerine en ufak bir katkının bile çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Türk sporunu ve sporcusunu desteklemeye her zaman devam edeceğiz” şeklinde konuştu.