Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.ANKARA (İGFA) - İnterpol tarafından aranan iki uyuşturucu tacirinin yakalandığına ilişkin haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar” suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan kahraman polisleri tebrik etti.