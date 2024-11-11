Türk müziğinin güçlü seslerinden İntizar, kariyerinin en kapsamlı projelerinden biri için Sony Music Türkiye ile özel bir anlaşma sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin güçlü seslerinden İntizar, hayranlarını heyecanlandıracak olan bu büyük proje, İntizar’ın 20 yeni şarkısını içerecek.

Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurulan anlaşma, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı. İntizar, Özden Bora ve sanatçının menajeri Haluk Şentürk’ün fotoğrafı ise kısa sürede yüzlerce tebrik mesajıyla beğeni topladı.

İntizar’ın içten dünyasını ve müziğe olan tutkusunu yeniden hissettirecek olan 20 şarkılık dev proje, Türk müziğinde yeni bir sayfa açacak.