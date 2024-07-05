Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 785 milyon avro bütçeli IPARD-III programını 81 il için hayata geçirdi. İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl IPARD-II kapsamında toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlayarak; kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı arttıran, yeni istihdam sağlayan ve ekonomik faaliyet düzeyinin yükselmesini hedefleyen destek programı, bu yıl 81 ili kapsıyor.

2024’te IPARD-III destek programı sayesinde birçok alanda mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelere 785 milyon avro üzerinde destek verileceğinin altını çizen danışman Bikem İnce İnanç, IPARD'ın Türkiye'de tarımsal ve kırsal kalkınma alanında destek sağlayan bir program olduğunu belirterek, üçüncü dönemi başlayan IPARD desteğinin 2030 senesine kadar devam edeceğini söyledi.

‘İŞLETMELER 500 BİN EURO’YA KADAR HİBE ALABİLECEK’

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, arıcılık, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmesi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji başlıklarında destek alabilmek mümkün olduğunu kaydeden Bikem İnce İnanç, "Her biri ayrı çağrılarla yayınlanan bu destekte işletmeler 500 bin Euro’ya kadar proje başına hibe alabiliyor. Başvurular için; online sistem açılış tarihi 12 Temmuz, kapanış tarihi ise 16 Ağustos olarak belirlendi. Başvuru sürecinin itinayla hazırlanması gerektiğinden başvuru yapacak proje sahiplerinin zaman kaybetmeden aksiyon almasını öneriyoruz. Hizmet yeri İstanbul olan, TSE’den onay alan ilk ve tek danışmanlık firması olarak, ilgili destek kapsamında bir danışmanla çalışmak isteyen proje sahiplerinin çalışacakları danışmanın TSE ve TKDK tarafından akredite edilip edilmediğine dikkat etmesini tavsiye ederim" dedi.