Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 6 üniversitenin ve çeşitli kurum ile kuruluşların iş birliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nın açılışı büyük bir katılımla Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde yapıldı. MALATYA (İGFA) - Malatya, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan İpekyolu Kariyer Fuarı Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin paydaşlığında düzenleniyor.

‘Yetenek Her Yerde’ teması ile kapılarını ziyaretçilerine açan İpekyolu Kariyer Fuarı’na katılan ve açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilk olarak, “Bugün 17 Nisan, Malatya’mız için çok değerli olan iki liderimizin ölüm yıl dönümü, birincisi nam-ı diğer Hamido diğeri ise 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Kendilerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Kariyer Fuarının Malatya’da yapılmasından memnun olduğunu dile getiren Başkan Er, “17-18 Nisan 2025 tarihlerinde İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve bölgemizdeki 6 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nın Malatya’mızda yapılması bizler için büyük bir memnuniyet ifadesidir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, böylesine önemli ve anlamlı bir organizasyona katkı sunmak bizler için yalnızca bir görev değil aynı zamanda gençlerimizin geleceğine duyduğumuz sorumluluğun da yansımasıdır. Fuarın şehrimizde düzenleniyor olması, Malatya’mızın sahip olduğu potansiyeli ve bölgesel öncülüğünün önemli bir göstergesidir. Malatya, Elazığ, Tunceli ve Sivas illerindeki üniversite kampüslerinde yapılacak tanıtım çalışmaları sayesinde, fuar sadece şehrimizde değil, tüm bölgede ses getirecek bir organizasyona dönüşecektir” dedi.

Fuarın amacından ve fırsatlarından da bahseden Başkan Er, “Bu fuar sayesinde firmalarımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız; gençlerimize kariyer fırsatlarını tanıtacak ve ayrıca kendi marka değerlerini artırma imkânı bulacaklardır. Gençlerimiz ise doğrudan işverenlerle temas kurarak, staj ve iş fırsatlarını yerinde değerlendirme fırsatı edineceklerdir.

İpekyolu Kariyer Fuarı’nın temel amacı; ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençlerin istihdamda fırsat eşitliğine ulaşmasını sağlamak, kariyer merkezlerini daha aktif hale getirerek gençlerin iş dünyasıyla buluşturmak, kamu kurumlarının nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırmaktır” dedi.

Başkan Er, son olarak kariyer fuarının Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İpekyolu Kariyer Fuarı’nın Malatya’da yapılması; şehrimizin tanıtımı ve kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Malatya, tarihsel ve kültürel mirasıyla her zaman bölgesine yön veren bir şehir olmuştur. Bu yön verme kabiliyeti gençlerimizin istikbali ile buluşuyor. İpekyolu Fuarı’nın Malatya’mıza ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Fuarda işverenlerle iş arayanları buluşturan ve istihdama katkı sağlayan Malatya İstihdam Merkezi tanıtım standı da yer alıyor.

