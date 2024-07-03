İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Anadolu Lisesi için 16 derslikli yeni hizmet binasının ve kapalı spor salonunun yapım onayı aldığını ve ihalesi tamamlanarak yer tesliminin yapıldığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yeni hizmet binası için yapım onayının tasarruf tedbirlerine rağmen verildiğini belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkürlerini iletti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Anadolu Lisesi için 16 derslikli yeni hizmet binasının ve kapalı spor salonunun yapımı ile ilgili ihale sürecinin tamamlandığını ve yer tesliminin gerçekleştirildiğini duyurdu. İpsala Anadolu Lisesi’nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Kerman, yeni hizmet binasının tasarruf tedbirlerine rağmen yapım onayı aldığını bildirdi.

Başkan Kerman; “Hayırlı olsun İpsala’m. Uzun süredir İpsala'mızın gündeminde olan 16 derslikli İpsala Anadolu Lisesi binasının yapımı ile ilgili ihale süreci tamamlanarak yer teslimi gerçekleşmiştir. Kısa zamanda yapımına başlanacak olan İpsala Anadolu Lisesi hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Tasarruf tedbirlerine rağmen okulun yapımına onay veren başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer'e, İpsala Kaymakamı Sayın Ömer Sevgili'ye, Milletvekilimiz Sayın Dr. Fatma Aksal'a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Belgin İba'ya, Edirne Milli Eğitim Müdürü Sayın Önder Arpacı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 16 derslik ve Kapalı Spor salonundan oluşacak hizmet binasının tekrar hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.