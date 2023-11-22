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Edirne İpsala’da Mehmet Kerman ve Hakan İlkdoğmuş’un ardından Ali Koşan da AKParti’den belediye başkanlığı’na aday adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunan Ali Koşan, sosyal medya hesabından aday adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçenin mevcut ekonomik durumunun ne kadar iyi olsa da sosyal ve kültürel bakımdan eksik olan alt yapı ve yönetim zafiyetlerinden dolayı kalkınma anlamında gereken noktaya ulaşamadığını, sosyal-ekonomik potansiyelini yeterince kullanamadığı gibi bölgesel rakip-paydaşları arasında geri kaldığını ifade etti.

"İpsala'nın kalkınma sorununun çözümü bütüncül bir yaklaşım ve etkin bir planlama gerektirmektedir" diyen Koşan, "Bizler de tecrübe ve birikimlerimizle ekonomik ve kurumsal gücüyle ilçemizin lider kurumu olması gereken İpsala Belediyesi’nin önderliğinde tüm kurum ve kuruluşları ile “çağdaş, çevreye duyarlı, üretim faktörlerini ve özellikle de insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen ve bölgesi ile entegre,üreten ve kalkınan İpsala “vizyonumuzu gerçekleştirmek için bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki toplumsal sorunların çözümü bireysel mücadele, şahsi hırs ve ikbal endişesiyle değil sorumluluk bilinci ve kurumsallaşma ile mümkündür. Güçlü toplumun inşası; karakterli, liyakatli ve sorumluluk sahibi bireyler ve güçlü kurumların inşası ile mümkündür. Tüm bu sebepler ve sorumluluk bilinci ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İpsala Belediye Başkan Aday Adayı olarak başvurumu İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümünde, İlçe Başkanımız vesilesiyle teşkilatımızın takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Koşan paylaşımında,"Geçmişin kısır çekişmelerinden, sen, ben kavgasından uzak, ortak değerlerimize, öncelikle insanımıza sahip çıkarak güçlü ve aydınlık geleceği birlikte inşa edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi, İpsala Birlikte Güçlü, Güçlü Bir İpsala Birlikte Mümkün" dedi.