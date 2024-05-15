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Faaliyette; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında broşür dağıtımı yapıldı. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışması ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı hakkında eğitim ve tanıtım gerçekleştirildi.

Şile Belediye Başkanı Kabadayı: “Şile Bezi defilesini çok özlemişiz”

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EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve KADES uygulaması tanıtımı faaliyeti gerçekleştirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında önemli bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. ERDOĞAN DEMİR / KEŞAN POSTASI

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