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Edirne İpsala ile Kipi (Bahçeköy) sınır kapıları arasında Meriç Nehri üzerinde yapılması planlanan ikinci köprü geçişleri hızlandıracak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala ve Kipi sınır kapıları arasında bulunan 1958 yılı yapımı köprüde artan taşıt trafiği nedeniyle ulaşımın aksaması üzerine Türkiye ile Yunanistan 2004 yılında sınır kapıları arasında ikinci bir köprü yapmaya karar verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri üzerinde ikinci bir sınır köprüsü inşa edilecek. Tek tabliyede 2x2 şeritli olacak köprü için Yunanistan ve Türkiye ayrı ayrı ihaleye çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan temasları çerçevesinde iki ülke arasında Meriç Nehri üzerinde ikinci bir sınır köprüsünün inşası konusunda mutabakat sağlandı. Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü'nün 1958 yılında yapıldığı ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprünün yetersiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

2014 yılında da iki ülke arasında köprünün yeri ve konumunun belirlendiği bir protokol imzalandı.

Gelecek yıl yapımına başlanması beklenen köprünün çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılması planlanıyor.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili,”İpsala-Kipi Köprümüzün 2 gidiş-2 geliş olacak şekilde yenilenmesi ticaret ve turizm açısından önemli bir adım olacaktır. Bu köprüden yılda;2 Milyondan fazla yolcu, 2 Yüz binden fazla ticari amaçlı tır aracı geçmektedir” dedi.