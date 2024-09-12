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2006 yılından beri İpsala'da başarılı çalışmalar yapan ve Arda'ya görevinde başarılar dileriz.

İpsalalıların desteğini her zaman yanında hissettiğini vurgulayan Arda," İnşallah birlikte İpsala MYO ile İpsala'da güzel çalışmalar yapacağız"dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in göreve başlamasından sonra Hayati Arda'ya,İMYO müdürlüğü görevini yeniden tevdi ettiği belirtildi.

BTÜ’de Autolia-Tech Konsorsiyumu için imzalar atıldı

BTÜ’de Autolia-Tech Konsorsiyumu için imzalar atıldı

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