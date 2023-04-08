Bunlar da ilginizi çekebilir

Akademik Değerlendirme Toplantısının ardından İpsala Yüksekokulu Kalite Komisyonu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda başkanlığında toplandı. Kalite iyileştirme çalışmaları, paydaş geri bildirimleri ve yapılan iyileştirilmeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İpsala Meslek Yüksekokulu’nda öğretim elemanlarının katılımıyla 2022-2023 bahar dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı.Erdoğan DEMİR /Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA) 10 Nisan 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Bahar dönemindeki ara sınavların "şeffaflık ve denetlenebilirdik" İlkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi olarak yapılması hakkında görüşüldü.

Antalya Muratpaşa'nın mahalle iftarları devam ediyor

Antalya Muratpaşa'nın mahalle iftarları devam ediyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.