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Edirne Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde, İpsala’da 350 dönüm araziye kurulacak olan İpsala OSB’de faaliyet gösterecek 7 firma ile toplam 71 bin metrekare yer tahsisini ön gören sözleşmeler imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne tahsis edilen 30 dönümlük alanda Türkiye’nin en büyük çeltik alım ve paketleme fabrikasının kurulacağını açıkladı.

İpsala’ya 350 dönümlük arazide kurulacak olan İpsala Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) yatırım yapacak olan sanayiciler ile Edirne Valiliği binasında yer tahsisi sözleşmeleri için imza töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Tarım Kredi Kooperatifleri Tedarik ve Üretim AŞ Genel Müdürü Kadir Aydın ve İpsala OSB’ye yatırım yapan firma yetkilileri katılım sağladı. İmza töreninde İpsala OSB’de faaliyet gösterecek 7 firma ile toplam 71 bin metrekare yer tahsisini ön gören sözleşmeler Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve firma yetkililerince imzalandı.

İPSALA OSB’DE FİRMALARA YER TAHSİSİ AŞAMASI BAŞLADI

İpsala OSB’de firmalara yer tahsisi aşamasına gelindiğini söyleyen Vali Sezer; “Bugün, bizim açımızdan, Edirne açısından önemli bir gün. Yaklaşık 3-4 aydır, özellikle Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerimizde organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgili bir süreci devam ettiriyoruz ve çok hızlı bir şekilde yol aldık. Keşan ve İpsala’da süreç tamamlandı ve burada artık firmalarımıza tahsis aşamasına geldik ve 2024 yılı içerisinde de burada birçok firmanın binalarını bitirmiş ve inşaya başlamış olduğunu hep beraber göreceğiz. Bugün İpsala ilçemizdeki organize sanayi bölgesinde yer tahsis ettiğimiz arkadaşlarımız, firmalarımız buradalar. Onlarla ilk tahsisler yapıldığı için, yer tahsisi ile ilgili şartnamelerini ve satış sözleşmelerini beraber imzalayacağız. Bu, yoğun ve yorucu bir süreçti ama özellikle kaymakamımıza, organize sanayi bölgesindeki ticaret odalarına, borsalara ve belediyemize teşekkür ediyorum. Bu süreci çok hızlı bir şekilde geride bırakıyoruz ve şimdi yeni bir kapı açtık” diye konuştu.

ÇEVREYE DUYARLI SANAYİNİN İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK ELEMANLAR YETİŞTİRİLECEK

Çevreye duyarlı, yeşil sanayi vurgusu yapan Vali Sezer, fabrikalarda çalışacak elemanların çalışması için de eğitim konusunda protokol yapılacağının altını çizdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne de OSB’den yer tahsis edildiğini ifade eden Vali Sezer, Türkiye’nin en büyük çeltik alımı ve paketleme ile ilgili 30 dönümlük alana fabrika kurulacağını kaydetti. Vali Sezer; “Tarım Kredi Genel Müdürlüğümüze de buradan yer tahsis ettik ve belki de Türkiye’nin en büyük, çeltik alımı ve paketleme ile ilgili fabrikayı da 2024 sonuna kadar tamamlayacaklar. Balkanlara ve sınıra en yakın bölgelerde böyle bir organize sanayi içerisinde kendileri de yer aldılar. Önemli bir yatırım yapacaklar, büyük bir yatırım yapacaklar. Hem Tarım Bakanımıza hem Tarım Kredi Genel Müdürümüze ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Daha önce Keşan’a planlanmıştı ama İpsala daha hızlı çıkınca, İpsala’ya kaydı. Arkadaşlar çok kısa süre içerisinde, 2024 yılı başında oraya da temel atıp çalışmalarına başlayacaklar. Buradaki firmalarımızın çoğu, tarıma dayalı sanayi tesisleri olacak ve kesinlikle çevreye duyarlı, çevreye duyarlı tesislere burada yer vereceğiz ve destekleyeceğiz. Hem önemli istihdam kaynağımız olacak hem de ilimize ve ülkemize katma değer sağlayan tesisler olacaklar” diye konuştu.

“ASLINDA HEDEFİMİZ YURTDIŞI”

Tarım Kredi Kooperatifleri Tedarik ve Üretim AŞ Genel Müdürü Kadir Aydın da hedeflerinin yurtdışı ihracatını artırmak olduğunu belirterek; “Tarım varsa Tarım Kredi var. Dolayısıyla tarımın olduğu yerde, tarımsal ürünleri işleyip tüketiciye ulaştırıyoruz. Burada da kabaca 30 bin metrekare yer bize tahsis edildi. Burada çeltik işleyerek, paketleyerek tüketiciye ulaştıracağız. Sizin de yönlendirdiğiniz gibi, aslında hedefimiz yurtdışı. Hedefimiz; yurtdışına ihracatı artırmak. Sınır kapısına da en yakın yer İpsala olduğu için burasını tercih ettik" dedi.