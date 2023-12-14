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Edirne'de İpsala Organize Sanayi Bölgesine fabrika kurmak için yer talebinde bulunan firmaların durumları OSB yönetimi kurulu tarafından görüşülmeye başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala OSB Yönetim Kurulu, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığında; Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru ve Bölge Müdürü Sezer Akyel ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İpsala Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sevgili, başkanlığında toplanarak arsa almak için yer talebinde bulunan firmaların durumlarını görüştü.15 firmanın 150 dönümlük bir arsa talebinde bulunduğu öğrenildi. OSB yönetiminin önümüzdeki günlerde ilk arsa satarak fabrika kuruluş çalışmalarını başlatması bekleniyor.