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İpsala Ticaret Borsası 2024 yılının ilk meclis toplantısında 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 yılının yol haritasını belirledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2024 Yılı Ocak Ayı İlk Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ali Ercan başkanlığında, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımları gerçekleştirildi. İpsala Ticaret Borsası toplantı salonundaki toplantıda 2023 yılı değerlendirmeleri ve 2024 yılı içerisinde yapılması planlanan projeler ve çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunuldu.

İpsala Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Ercan,”2024 Yılı İlk Meclis Toplantımızın İpsala’mız ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. ”dedi.