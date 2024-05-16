İpsala İl Genel Meclis Üyesi İsmail Alış, İpsala’da 2 yere jeotermal kaynak suyu arama izni verildiğini duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İl Genel Meclis Üyesi İsmail Alış, İpsala’da 2 yer için jeotermal kaynak suyu ve mineralli su arama izni ruhsatı verildiğini söyledi.

Alış yaptığı açıklamada, Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün İpsala, Esetçe Beldesinde ve Koyuntepe Köyünde Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su aranması için Özel firmalara 2 adet arama izni verildiğini çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İl Genel Meclis Üyesi İsmail Alış, Edirne il genelinde toplam 13 yerde Jeotermal Kaynak ve Mineralli Suyu arama izni Ruhsatı verildiğini bunların; İpsala Esetçe, Keşan Yeniceçiftlik, Keşan Türkmen, MTA Genel Müdürlüğü (Enez), Uzunköprü Kırcasalih, Enez Gaziömerbey, Enez Yenice, Keşan Boztepe, MTA Genel Müdürlüğü (Enez), İpsala Koyuntepe, Keşan Orhaniye, Keşan Mecidiye, Süloğlu Geçkinli olduğu açıkladı.