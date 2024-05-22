İpsala Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu 2024 yılı çeltik ekim başvurularının 25 Haziran Salı GÜNÜ sona ereceğini açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre; İlçe genelinde 2024 yılında çeltik üretmekte olan tüm üreticilerce İpala Çeltik Komisyonuna gerçekleştirilmesi gereken 2024 yılı Çeltik Ekim Müracaatlarının son başvuru tarihi 25 Haziran günü mesai bitimine kadar olduğu öğrenildi.

Üreticilerin 31 Mayıs 2024 Tarihine kadar başvuru yapmaları taktirde dekar başına fiyatın 35 TL. olduğu bu tarihten sonra 25 Haziran’a kadar dekar başı fiyatların 38 TL. olarak alınacağı öğrenildi.

Belirtilen tarih sonrasında çeltik ekim müracaatlarını gerçekleştirmemiş olan üreticiler ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanacak olup, tüm üreticilerin çeltik ekim müracaatlarını zamanında yapmaları istendi.