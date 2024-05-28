Türkiye’nin en yoğun çeltik üretiminin yapıldığı İpsala’da, çiftçiler çeltik ekimini tamamladı. Yoğun emeklerle hazırlanan ve çeltik tavası adı verilen tarlaları çeltik tohumlarıyla buluşturan üreticiler, Türkiye’nin pirinç ihtiyacını yüzde 41’ini karşılayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara geçtiğimiz ay başlamıştı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlanması ile sulu toprağı tohumla buluşturdu.

Trakya’da çeltiğin 90’ınını yetiştiren Edirneli üreticiler geçen yıl 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi. Türkiye'deki üretimin yüzde 41'ini tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

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Çeltik üreticisi İsmail Göksu, toprağın tavı ve sıcaklarına göre yaklaşık bir ay süren çeltik ekimine Mayıs ayının ilk haftasında başladıklarını belirtti.

Üreticiler açısından çeltik tarımı için en uygun koşulların İpsala’daki topraklar olduğunu ifade eden Göksu, “İpsala’da birçok bölgede ekim olması ile beraber yoğun bir dönemden geçiyoruz. Çeltik yerlerinin hazırlanmasıyla beraber tohumlar saçıldı. Çeltik üretimi ekimden hasada kadar çok zahmetli bir iş. Ekilen çeltiğin çeşidine göre 10-150 gün arasında hasat süresi var. Ekiminden hasadına kadar çeltikleri bebek gibi büyüteceğiz. Çok zor ve zahmetli bir iş. Sonucunda hakkımızı alabiliyorsak bizi dinlendirecek. En önemlisi alın terimizin karşılığını almak” dedi.