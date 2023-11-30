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İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, ”Nazik ziyaretlerinden ötürü İpsala Cumhuriyet Savcılarımız Harun Özçiçek ve Doğan Cem Nergis’e teşekkür ederiz.” dedi.

İpsala Cumhuriyet Savcıları Harun Özçiçek ile Doğan Cem Nergis, İpsala Ticaret Borsasına nezaket ziyaretinde bulundular. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Önalan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Şimşek, Serkan Dubacı Meclis Üyesi Ümit Sezer ve Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş tarafından karşılanan Özçiçek ve Nergis borsanın çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

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