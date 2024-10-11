Edirne İpsala’da okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin araştırılması nedeniyle devamsızlık takip komisyonlarının ev ziyaretleri başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala genelinde okullarda risk grubunda bulunan ve sürekli devamsız öğrencilerin takibi ve okula kazandırılma çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan komisyonlar, ev ziyaretleri yaparak velilerle görüşmeler yapıyor.

Ziyaretlerde devamsız ve risk grubunda bulunan öğrencilerin ailelerine yapılan ziyaretleri ile öğrencilerin okula kazandırılmasına yönelik olarak okula devamsızlığa neden olan sorunlarına çözüm yoluna gidiliyor.

İpsala’da devamsız öğrenciler için oluşturulan komisyon daire müdürlerinden oluşuyor.