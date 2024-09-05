Edirne İpsala’da bu yıl 23.ncüsü düzenlenecek olan İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı bu yıl 18 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da 5 gün sürecek olan festival etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan sanatçıların isimleri de netleşti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, bölge halkının sosyal ve ekonomik hayatına canlılık katacak olan İpsala 23. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu, Belediye de oluşturulan komisyon toplantısından sonra da sahne alacak sanatçıların isimlerinin de netleştiğini açıkladı.

Kerman, festivalde ünlü sanatçıların yanında İpsala’da müzisyenlik yapan yerel sanatçılarında yer alacağını belirterek, “18 Eylül akşamı ünlü sanatçımız Zara ile açılışı yapacağız.19 Eylül akşamı ise Sevgim Yılmaz sahne alacak.20 Eylül’de ise tarihi Aliçopehlivan güreşlerini gerçekleştirerek aynı akşam ünlü klarnet ustası Trakya’mızın gururu Serkan Çağrı’yı misafir edeceğiz.21 Eylül Cumartesi günü ise değerli sanatçımız Coşkun Sabah bizlerle birlikte olacak. Festivalin son günü ise Derya Uluğ ile etkinliklerimizi noktalayacağız ”dedi.

Festivalde sünnet şöleni, çeltik güzellik yarışması, bisiklet yarışı, yemek yarışması, traktör teslim töreni gibi birçok etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydeden Kerman, festival programında yer almak ve ürünlerini tanıtmak isteyen firmalar için festivalin iyi fırsat olduğunu ifade etti.

Kerman, İpsala 23. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarının hayırlı olması temennisinde bulundu.