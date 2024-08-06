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Haklarında yakalama kararı bulunan Z.Ö, B.A ve M.D isimli şüpheliler, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı. Yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Keşan JASAT Dedektifleri tarafından yürütülen ortak operasyonda, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

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