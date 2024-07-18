Edirne'nin İpsala ilçesinde çalınan motosiklet jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucunda Esetçe Beldesinde çalınan bir motosiklet ele geçirildi ve failleri yakalandı.

Olay, Esetçe Beldesinde ikamet eden bir vatandaşın motosikletinin çalındığını Jandarmaya bildirmesi üzerine başladı.

Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin H.K. ve C.Ç. tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi.