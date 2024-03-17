Edirne'nin İpsala ilçesinde Sarıcaali Köyü Muhtarı Hamit Korkan, şeker yhastası olan Hüseyin Kaya için yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak, açılan hesaba fitrelerin verilebileceğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da Sarıcaali Köyü sakinlerinden merhum Hasan Kaya ve merhume Saniye Kaya’nın oğulları Hüseyin Kaya’nın şeker hastası olduğu, 1 yıl öncesi sağ ayak iki parmağı kesilmiş olduğu ve yaralarının daha ileri seviyeye geldiğini belirten Sarıcaali Muhtarlığı, Kaya'nın Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatışının yapılarak iki bacağının diz altlarından kesileceğini duyurdu.

Muhtar Korkan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin izinleri, muhtarlığın öncülüğünde 24 Mart 2024 Pazar gününe kadar kısa süreliğine yardım kampanyası başlatıldığını duyurarak, "Mübarek Ramazan ayı içerisinde duyarlı vatandaşların fitre paralarını ve diğer yönde yardımlarda bulunacak vatandaşların Sarıcaali Muhtarlığı'na ait TR 210001000418087477395001 hesaba açıklama kısmına 'Hüseyin Kaya’ya yardım bağış bedeli' olarak yazmaları gerekerek yardımlarını bekliyoruz" dedi.