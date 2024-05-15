Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'de yağmur duası yapıldı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Yağmur duasına İpsala İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Beğendik Belde Belediye Başkanı Ferat Gülver, İl Genel Meclis Üyeleri Hakan İlkdoğmuş, Cevdet Kurt, İsmail Aliş, İpsala ilçe Vaizi Hamza Pala, çevre köy muhtarlarımız ve çevre köylerde görev yapan imamlar, Beğendik belde imamlarınn katılımı ile Kur'an-ı Kerim Tilaveti, İpsala ilçe Vaiz Hamza Pala'nın sohbeti, tekbirler, salavatlar, istiğfarlar zikirler getirildi. Yağmur duası için istiska namazı kılınıp hutbe okundu.

Namaz sonrası köy halkının, çevre köyler ile misafirlerin yoğun katılımı ile Hacıköy Esentepe mevkiinde yağmur duası yapıldı.

Ekinlerin, ihtiyacı olan yağmur ile ürünlerin bol ve bereketli olması için dualar edildi.

Program ikram yağılmasıyla sona erdi.